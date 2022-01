Apple TV+ vence dois Emmy Awards técnicos (tecnologia e engenharia)

Mais um dia, mais uma vitória do Apple TV+ em uma premiação importante. Desta vez, o serviço de streaming da Maçã faturou duas estatuetas do Technology & Engineering Emmy Awards (prêmios Emmy técnicos), organizado pela National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS).

Acostumada a receber prêmios pela qualidade das suas produções, agora o Apple TV+ foi laureado por conta das tecnologias que emprega em sua plataforma, segundo informou o Deadline.

As duas categorias vencidas pelo Apple TV+ foram “Tecnologia Chave Comum do Conteúdo OTT” e “Padronização de Protocolos Encapsulados HTTP”, prêmios que a Maçã dividiu com outras empresas conhecidas, como Netflix e Microsoft.

Ao que tudo indica, se levarmos em consideração a descrição da premiação, o Apple TV+ recebeu as estatuetas por encampar evoluções em relação a outros serviços nas tecnologias mencionadas nas categorias vencidas.

Os Technology & Engineering Emmy Awards são concedidos a um indivíduo vivo, uma empresa ou uma organização científica ou técnica por desenvolvimentos e/ou padronização envolvidos em tecnologias de engenharia que representam uma melhoria tão extensa em relação aos métodos existentes ou são de natureza tão inovadora que afetaram materialmente a televisão, de acordo com a NATAS.

O CEO e presidente da NATAS, Adam Sharp, afirmou que a organização está contente “em homenagear essas prestigiadas empresas, novamente em parceria com a NAB, onde a interseção de inovação, tecnologia e entusiasmo no futuro da televisão pode ser encontrada”.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox.

