Apple Watch ganha nova pulseira e mostrador Black Unity

A Apple acaba de anunciar uma série de iniciativas em comemoração ao Mês da História Negra, celebrado em fevereiro. Entre as novidades, a companhia lançou, como de costume, uma nova pulseira loop solo trançada do Apple Watch e um novo mostrador do relógio inspirado no afrofuturismo.

Publicidade

Como as outras pulseiras loop solo trançadas, a versão Black Unity é elástica, não tem fechos ou fivelas e é feita de material reciclado entrelaçado com fios de silicone; a pulseira em si é basicamente preta com alguns pequenos detalhes em vermelho e verde em referência à bandeira pan-africana.

A pulseira loop solo trançada Black Unity é compatível com os Apple Watches SE, Series 4 e posteriores. Ela já está disponível na Apple Store Online por R$1.150 (US$100). Como parte desse lançamento, a Apple está apoiando organizações focadas em promover a inclusão em ciência e tecnologia para comunidades de cor por meio de sua Iniciativa de Justiça e Equidade Racial.

Como dissemos, além da pulseira, há um novo mostrador chamado Luzes de União, o qual foi projeto usando 2D ray tracing, uma tecnologia “nunca antes implementada para um mostrador de relógio”. O novo mostrador já está disponível para usuários do Apple Watch Series 4 ou posterior que estejam rodando o watchOS 8.3.

Usuários também podem mostrar seu apoio ao Mês da História Negra com novos papéis de parede inspirados no afrofuturismo para iPhones, iPads e Macs.

Eventos nos serviços e plataformas

A Apple também promoverá ao longo do próximo mês vários outros eventos nos seus serviços e plataformas, incluindo uma campanha no Apple Music e no ‌Apple Music‌ TV, exercícios no Apple Fitness+, conteúdos exclusivos no Apple Podcasts, na App Store, no Apple Maps, no Apple Books e no app Apple TV.

Por fim, a companhia também divulgará as produções da nova campanha “Shot on iPhone” chamada “Our Stories”, a qual “apresenta retratos e vídeos de quatro pioneiros que estão no centro da história negra”.

Apple Watch Series 7 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.769,10

Preço parcelado: em até 12x de R$441,58

Tamanhos: 41mm ou 45mm

Materiais: alumínio, aço inoxidável ou titânio

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: diversas

Lançamento: setembro de 2021 Comprar

Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$3.419,10

Preço parcelado: em até 12x de R$316,58

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Material: alumínio

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: prateada, dourada ou cinza-espacial

Lançamento: setembro de 2020 Comprar

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.