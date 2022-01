Beats Studio Buds ganham emparelhamento via iCloud, notificação de bateria e mais

Ainda ontem, comentamos que a Apple atualizou o firmware dos Beats Studio Buds (para a versão 10M359 , identificada nos Ajustes como 1B56 ) e que, como de costume (da mesma forma que acontece com os AirPods), ela não comenta o que exatamente muda nessas versões. Mas não é que tivemos boas novidades implementadas nos fones?

Assim como os AirPods, os fones da Beats ganharam emparelhamento sincronizado entre todos os seus dispositivos com o mesmo ID Apple. Ou seja, se você tem um iPhone, um iPad, um Mac e uma Apple TV, agora os seus Beats Studio Buds aparecerão automaticamente em todos eles — basta então escolhê-los com um simples toque/clique para passar a utilizá-los.

Outra novidade implementada pela Apple é que, agora, ao aproximar a case dos Beats Studio Buds do iPhone, um alerta/popup surgirá mostrando o nível de bateria tanto dos fones quanto do estojo em si — também similar ao que temos com os AirPods.

Para completar, a Maçã também adicionou uma opção de controle de volume (tanto para aumentar quanto para diminuir) no botão “B” dos fones, os quais podem ser configurados no menu Bluetooth do iOS ou no app Beats para Android.

Lembrando que não há uma forma de forçar a atualização dos fones — o firmware será atualizado em segundo plano, enquanto eles estiverem conectados ao iPhone/iPad ou a um dispositivo Android.

Beats Studio Buds de Apple Preço à vista: R$ 1.619,10

Preço parcelado: em até 12x de R$149,92

Característica: cancelamento ativo de ruído e modo ambiente

Cores: branca, preta ou vermelha

Lançamento: junho de 2021 Comprar

via MacRumors