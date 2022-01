Como alterar os controles de avançar/retroceder no YouTube [iPhone e iPad]

O YouTube está presente hoje não só pelo navegador de computadores, como também em forma de aplicativo para iPhones, iPads, Apple TVs e em outros dispositivos de streaming, como o Chromecast com Google TV.

Se você curte passar um tempo assistindo a todos os conteúdos desse app pelo seu iPhone ou iPad, já deve conhecer o truque de avançar/retroceder a reprodução bastando dar dois toques no lado direito/esquerdo, respectivamente.

Isso pode ser útil naqueles casos em que você queira pular ou voltar para uma parte que tenha achado interessante, por exemplo.

Por padrão, esse tempo é de dez segundos, mas você pode facilmente mudar isso nos ajustes do app. Veja, a seguir, como fazer isso!

Com o app aberto no iPhone ou no iPad, toque na sua foto (no canto superior direito) e em “Configurações”. Em seguida, vá em Geral » Avançar e voltar.

Por fim, basta selecionar o tempo desejado. Ao todo, são seis opções disponibilizadas:

5 segundos

10 segundos

15 segundos

20 segundos

30 segundos

60 segundos

Feita a seleção, esse ajuste se tornará efetivo de forma imediata, ou seja, não é necessário tocar em nenhum outro botão para salvá-lo.

Já conhecia esse truque por aí? 📱