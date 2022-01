Como impedir que um app apareça na busca [iPhone e iPad]

Além de estar presente no Mac, com o tempo a Apple também levou o Spotlight aos iPhones/iPads. Com ele, você pode fazer buscas nos aplicativos instalados em seu dispositivo, além de procurar por coisas na web, por exemplo.

Publicidade

Por padrão, todos os aplicativos que estiverem no seu aparelho serão mostrados como resultados de busca. Porém, caso você queira, é possível ocultar algum deles. Assim, você pode evitar que alguma informação pessoal ou sensível apareça enquanto você faz a busca.

Veja só como fazer isso no seu iPhone/iPad!

Abra os Ajustes e toque em “Siri e Busca”. Depois, selecione o aplicativo que deseja ocultar da busca e, na seção “Ao Buscar”, desmarque “Mostrar App na Busca”.

Com isso, mesmo que você use as palavras contidas no aplicativo, os resultados que levam o app e seu conteúdo em consideração não mais aparecerão durante uma busca realizada no seu dispositivo.

Publicidade

Confira, a seguir, um exemplo de antes/depois de fazer tal ajuste no app da Amazon:

Já conhecia esse truque por aí? 😁