iOS 15.3, iPadOS 15.3, macOS 12.2, watchOS 8.4 e tvOS 15.3 são lançados!

Alguns dias após liberar as versões Release Candidates dos seus sistemas operacionais, a Apple oficializou hoje o lançamento do iOS 15.3 (compilação 19D50 ), do iPadOS 15.3 (idem), do macOS Monterey 12.2 ( 21D49 ), do watchOS 8.4 ( 19S546 ) e do tvOS 15.3 ( 19K547 ) para todos os usuários que tenham devices compatíveis. Alguns builds, vale notar, são diferentes dos das versões RC.

Conforme comentamos na semana passada, as atualizações contam apenas com correções de bugs e atualizações de segurança para os aparelhos. Porém, uma acima de todas, é a correção de um bug do Safari 15, o qual permitia que sites rastreassem a atividade de usuários em seus dispositivos Apple.

Eis os links para download manual do iOS 15.3:

E os links do iPadOS 15.3:

Além do macOS 12.2, a Apple também disponibilizou hoje uma atualização de segurança para o macOS Big Sur 11.6.3 (compilação 20G415 ) e para o Catalina 10.15.7 ( 19H1713 ).

Em relação ao Apple Watch, o update corrige um problema que fazia com que alguns carregadores não funcionassem como esperado.

Junto ao tvOS 15.3, a Apple também está liberando o Software do HomePod 15.3 — habilitando, como já havíamos noticiado, reconhecimento de múltiplos usuários em mais países. Nada de suporte ao português ainda, porém…

Eis as notas de segurança das atualizações de hoje:

Apesar de não contarem com nenhum recurso novo, essas atualizações trazem maior estabilidade para os sistemas operacionais da Maçã — então, atualize o quanto antes os seus aparelhos! 😉