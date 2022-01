Netflix lidera streaming no Brasil; Apple TV+ tem 3% do mercado

Na última semana, falamos aqui sobre a guerra do mercado de streaming nos Estados Unidos com números (estimados) da JustWatch. Por lá, Netflix e Prime Video são os maiorais de um segmento com cada vez mais concorrentes, mas estão começando a perder espaço para novatos — relativamente falando — como o HBO Max e, claro, o Apple TV+.

Mas e no Brasil, qual o cenário? O MacMagazine recebeu dados da JustWatch referentes à nossa querida república e, por aqui, a Netflix é o líder isolado de mercado (para a surpresa de absolutamente ninguém), enquanto o Apple TV+ ainda engatinha — mas já dá sinais de crescimento.

Por aqui, a Netflix tem 31% do mercado, enquanto o Amazon Prime Video tem cerca de 22%. Disney+ e HBO Max reúnem cerca de 10% cada, enquanto o Globoplay fica com 8% — mais 4% do Telecine Play, que está sendo incorporado à plataforma principal da Globo. O Apple TV+, por sua vez, tem 3%, índice semelhante ao recém-chegado Star+ (também da Disney).

Analisando o desempenho de cada plataforma mês a mês durante o ano de 2021, alguns fatores chamam a atenção — a começar pela queda progressiva do Prime Video ao longo do ano, fator que contribuiu para que a Netflix se isolasse na liderança. Disney+ e Globoplay mantém-se razoavelmente estáveis, enquanto o Apple TV+ começa a enxergar uma tendência de crescimento no fim do ano.

A categoria “Outros” vai progressivamente sendo abandonada.

Assim como nos EUA (e em vários outros países), o Apple TV+ ainda tem um longo caminho pela frente — e grandes concorrentes, é claro — para melhorar sua classificação no Brasil.

