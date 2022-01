O que é o TestFlight?

A Apple é conhecida por manter uma boa relação com os desenvolvedores de aplicativos para as suas plataformas — ainda que isso tenha exceções, é claro (a Epic Games que o diga). 😛

Publicidade

Para facilitar ainda mais o trabalho das empresas que desenvolvem para os sistemas da Maçã, ela oferece o TestFlight. Com ele, é possível distribuir convites para que testadores tenham acesso a versões beta de aplicativos ou Clipes de App (App Clips) que estão sendo desenvolvidos.

Há dois tipos de testadores, os internos e os externos:

Os testadores internos são membros da equipe de desenvolvimento do app, como um gerente ou profissional de marketing, por exemplo. Atualmente, a Apple permite que você designe até 100 membros da equipe da empresa. Também é possível criar grupos e adicionar compilações diferentes do app para cada um deles. Cada membro pode testar essas compilações beta em até 30 dispositivos.

são membros da equipe de desenvolvimento do app, como um gerente ou profissional de marketing, por exemplo. Atualmente, a Apple permite que você designe até 100 membros da equipe da empresa. Também é possível criar grupos e adicionar compilações diferentes do app para cada um deles. Cada membro pode testar essas compilações beta em até 30 dispositivos. Os testadores externos são aquelas pessoas fora da empresa, ou seja, o público em geral. Através do compartilhamento de um link ou um email, é possível convidar usuários dos sistemas operacionais da Apple a testarem o app na prática. A Apple permite convidar até 10.000 testadores. Antes que o teste do app comece, a primeira compilação dele precisa ser aprovada pela equipe do TestFlight App Review.

Em ambos os casos, os membros da equipe/usuários podem testá-los na prática e ajudar os desenvolvedores durante a fase de correções de bugs mais críticos ou na inserção de novos recursos, por exemplo. Com isso, o aplicativo pode ser aprimorado e com todas as correções necessárias antes de ser devidamente publicado na App Store, para o grande público.

Publicidade

Todas as estatísticas do teste do aplicativo estão disponíveis no aplicativo App Store Connect, disponível gratuitamente. Por lá, é possível, inclusive, conferir as capturas de tela enviadas pelos testadores que mostram algum bug.

A Apple esclarece que o TestFlight está disponível em todas as plataformas suportadas, ou seja: iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS — além do iMessage.

Caso você seja um desenvolvedor e esteja interessado em explorar as capacidades do TestFlight, nós publicamos há um tempo atrás uma série de artigos especiais escritos pela desenvolvedora Victoria Faria explicando esse processo.

Bem legal, né? 😁