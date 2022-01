Projeto de lei busca regular o uso de AirTags na Pensilvânia (EUA)

John Galloway, representante do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, apresentou nesta semana um projeto de lei que pretende proibir que AirTags sejam usados para qualquer outra finalidade a não ser o rastreamento de objetos pessoais. Caso aprovado, a Pensilvânia se tornará o primeiro estado americano a regular o uso do acessório da Apple.

Casos de stalking envolvendo AirTags têm se tornado um assunto cada vez mais frequente no noticiário desde que o acessório foi lançado em abril do ano passado, especialmente nos EUA. O projeto, por sua vez, é visto como uma primeira reposta de um governo local a essa prática.

Embora o dispositivo tenha um sistema de segurança capaz de emitir um alerta caso uma pessoa esteja sendo seguida por um AirTag, seja uma notificação no iPhone ou um toque sonoro, já são inúmeros os casos de perseguição e roubo relacionados ao rastreador da Apple registrados até o momento.

Desde que os AirTags da Apple foram lançados em abril de 2021, tenho visto muitos artigos sobre criminosos colocando AirTags em veículos, bolsas e até em bolsos de casacos de vítimas para rastrear sua localização […] A ferramenta de Busca Precisa do AirTag deve ser usada apenas para localizar apenas objetos pessoais, como chaves, carteiras ou mochilas, como era a intenção original do produto. […]

Galloway chegou, até mesmo, a citar o recente relatório publicado pelo New York Times que mostra como as notificações (por si só) nem sempre são suficientes para resolver um possível caso de perseguição usando os rastreadores — no texto, o veículo destacou o caso de sete mulheres que haviam sido perseguidas pelo acessório.

A Apple ainda não se pronunciou sobre o caso.

