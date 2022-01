Apple inicia testes do iOS 15.4, do iPadOS 15.4, do macOS 12.3, do watchOS 8.5 e do tvOS 15.4

Seguindo a liberação do iOS/iPadOS 15.3, do macOS Monterey 12.2, do watchOS 8.4 e do tvOS 15.3 ontem, a Apple já deu início hoje aos testes das futuras versões dos seus sistemas.

A empresa liberou as primeiras versões beta do iOS 15.4 (compilação 19E5209h ), do iPadOS 15.4 (idem), do macOS Monterey 12.3 ( 21E5196i ) do watchOS 8.5 ( 19T5212h ) e do tvOS 15.4 ( 19L5409j ). Junto a eles, a Apple disponibilizou também a primeira versão beta do Xcode 13.3 ( 13E5086k ).

Até agora, não foram divulgadas nenhuma novidade para essas atualizações; quaisquer mudanças relevantes, é claro, nós avisaremos por aqui.

Essas novas versões deverão pintar muito em breve, também, no Apple Beta Software Program.

Vamos torcer para que venham coisas boas por aí! 😉