Apple TV+ compra direitos do filme “Cha Cha Real Smooth”

A edição de 2022 do Festival de Sundance, maior mostra de cinema independente do mundo, ainda está acontecendo — de forma remota, por conta da alta nos casos do novo Coronavírus (COVID-19) nos Estados Unidos — e será encerrado apenas no próximo domingo (30/1), mas os principais estúdios e plataformas já estão tirando o escorpião do bolso para garantir os direitos das produções mais promissoras exibidas por lá. E a Apple é uma delas.

Publicidade

De acordo com o Deadline, o Apple TV+ fechou um acordo, estimado em cerca de US$15 milhões, para adquirir os direitos globais de exibição de “Cha Cha Real Smooth”, comédia dramática dirigida, roteirizada e estrelada por Cooper Raiff.

O filme, que estreou no último dia 23 como parte da Mostra de Filmes Americanos Dramáticos em Competição, traz Raiff como um recém-formado de Nova Jersey que começa a se envolver com uma jovem mãe (Dakota Johnson, de “Cinquenta Tons de Cinza”) e cultiva uma amizade com sua filha adolescente autista (Vanessa Burghardt).

No elenco, o filme conta ainda com Leslie Mann (“Bem-vindo aos 40”), Brad Garrett (“Operação Babá”), Raul Castillo e Evan Assante. Raiff e Johnson estão entre os produtores, e o filme foi cofinanciado pela Picturestart e pela Endeavor Content — que já tem várias produções em parceria com a Apple, como as séries “See”, “Ruptura” e “Surfside Girls”.

Publicidade

Raiff, vale notar, é um talento em ascensão no cinema dos EUA: seu primeiro filme, “Shithouse”, venceu o Grande Prêmio do Júri no festival SXSW de 2020, e “Cha Cha Real Smooth” é a segunda produção que ele dirige.

Quanto à Apple, o retorno a Sundance parece ser auspicioso: no ano passado, foi por lá que a Maçã adquiriu os direitos de “CODA”, um dos maiores sucessos da história do festival — o filme conseguiu manter o hype ao longo da temporada de premiações e está traçando um caminho sólido em direção ao Oscar, cujas indicações serão reveladas daqui a duas semanas.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

via iMore