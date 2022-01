★ Comece a montar a sua casa inteligente com US$500

Atualmente, montar uma casa inteligente com os produtos disponíveis no Brasil pode ser um grande problema. Além do valor superfaturado que os dispositivos são vendidos por aqui, a quantidade de opções não é nem comparável à que está disponível no exterior, onde esse tipo de configuração residencial já é bastante popular.

É por isso que importar produtos dos Estados Unidos usando a Zip4Me é sempre uma ótima pedida, sendo possível iniciar uma boa configuração de uma casa inteligente com menos de US$500 usando o redirecionador parceiro do MacMagazine.

E é isso que trazemos neste post: uma lista com alguns produtos que podem ser adquiridos por esse valor, para que você possa começar a automatizar a sua casa sem investir muito.

HomePod mini

A primeira coisa que você precisa para montar a sua casa inteligente, obviamente, é de um hub. Ele facilita todo o trabalho com os equipamentos, sendo o responsável por fazer todo o gerenciamento da casa, com funções como acender e apagar as luzes, controlar o ar-condicionado, dentre outras.

Como somos um site que trata especialmente de Apple, nada mais justo que montarmos nossa casa inteligente pensando no ecossistema da Maçã. Por isso, o primeiro produto da nossa lista é o smart speaker HomePod mini — ainda que seja possível usar uma Apple TV (HD ou 4K) ou um iPad como hub, também.

O dispositivo está disponível nos EUA por US$100 e pode ser controlado por comandos de voz através da Siri, a assistente pessoal presente nos dispositivos da Apple.

Lâmpadas inteligentes

Tirando o já citado hub, os produtos mais básicos para qualquer ecossistema de casa inteligente são as lâmpadas inteligentes. Muitas pessoas, inclusive, começam apenas com elas e, na sequência, vão ampliando a quantidade de produtos.

Umas das boas opções são as lâmpadas da linha Philips Hue. Um dos melhores modelos lançados pela empresa é a lâmpada Bluetooth White and Color Ambiance, que permite ajustar tanto a intensidade quanto a cor e a temperatura — saindo por US$50.

A Philips ainda lançou lâmpadas de filamentos, que também são uma boa pedida para quem quer decorar a casa. Uma das boas opções é o modelo White Filament E14, cujo conjunto com duas unidades sai por US$50.

Câmera inteligente

Câmeras de segurança também são produtos considerado essenciais para uma casa inteligente. Quem tem as soluções mais “em conta” é a Aqara, que tem linhas econômicas como a G2H, a qual é compatível com o protocolo HomeKit.

A câmera faz capturas 1080p num ângulo de 140º, com filmagem noturna em infravermelho, e é possível salvar as filmagens num cartão SD, no próprio app da Aqara ou no iCloud+. Ela conta com microfone/alto-falante, para que você possa se comunicar com mesmo fora de casa, inclusive.

É possível encontrar esse modelo de câmera no Brasil, mas por aqui elas custam em torno de R$500-600, quase o dobro do seu valor em dólar (US$70) em conversão direta para o real.

Sensores de porta

Também muito úteis em sistemas de automatização de casa, os sensores de portas/janelas são capazes de detectar se elas estão abertas ou fechadas. Alguns dos mais conhecidos são os da Eve, marca referência nesse tipo de produto.

Os sensores são equipados não apenas para controlar outros acessórios habilitados para HomeKit em toda a sua casa, mas também enviar notificações enquanto você estiver fora.





Você pode adquirir um conjunto com três unidades por US$100 diretamente no site oficial da Apple.

Sensores de movimento

Os sensores de movimento também pode ser uma ótima pedida. Com eles, o sistema de automatização detecta automaticamente a presença de pessoas e realiza determinadas ações (como acender as lâmpadas da entrada).

O sensor Eve Motion, por exemplo, também oferece a vantagem de ser compatível com o protocolo HomeKit, que oferece facilidade de uso, segurança avançada e forte integração com a Siri. Ele está disponível no site da Apple por US$50.

Importe com a Zip4Me!

O total dos produtos ficou em US$420. Fazendo uma simulação de frete rápida no site da Zip4Me fica em torno de R$350 (cerca de US$65), totalizando assim menos de US$500.

Como falamos, a Zip4Me é uma empresa de redirecionamento de compras localizada no estado de Oregon, nos EUA. Uma das maiores vantagens é que o redirecionador é isento do imposto estadual americano, que é um imposto sobre a comercialização de produtos nos EUA. Com isso, você economiza ainda mais!

Você pode comprar em mais de 2 milhões de lojas americanas, e praticamente 99% delas têm frete grátis para enviar seus produtos ao armazém da Zip4Me.

Você também tem 90 dias de armazenamento grátis renováveis no estoque da empresa. Compre hoje, na semana que vem, no mês que vem… o prazo se renova a cada compra que chega, e todos os seus produtos ganham mais 90 dias. Aproveite as promoções, junte tudo e mande para a sua casa em um frete só — tudo consolidado, gerando uma grande economia para você.

Se você não tem cartão internacional (nós sugerimos o cartão da Nomad), a empresa ainda pode lhe ajudar por meio da Compra Assistida. Funciona assim:

Vá até a loja online do produto que você quer e escolha-o. Cadastre o produto com o link e as características no sistema da Zip4Me. O sistema vai gerar uma invoice de pagamento em real. Você paga no Brasil, via TED ou Pix, e a sua compra será efetuada pela Zip4Me. Quando ela chegar, a Zip4Me a cadastrará e você receberá um aviso para montar o envio.

Outra grande vantagem de usar a Zip4Me é que você mesmo monta o seu envio e a sua declaração aduaneira, de acordo com as leis do país de destino. A Zip4Me já enviou mais de 100 mil pacotes ao Brasil, incluindo milhares de produtos — desde itens de tecnologia (como esses citados acima) até produtos de moda e maquiagens.

A empresa atua nesse mercado há mais de 4 anos e já conta com mais de 90 mil clientes que economizam importando produtos dos EUA através do serviço oferecido por ela.

Aproveite e comece hoje mesmo a montar a sua casa inteligente!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo patrocinado, escrito de maneira independente pelo MacMagazine a partir de um acordo comercial com o anunciante, que não influenciou o conteúdo do post.