Como alterar a ação do clique duplo na barra de título [Mac]

Quem costuma usar o Mac como computador principal já deve estar familiarizado com a grande maioria dos ajustes disponibilizados pela Maçã.

Além de expandirem a sua experiência com o macOS, eles também ajudam a deixar a máquina personalizada de acordo com os seus gostos.

Tradicionalmente, quando você dá dois cliques na barra de título de uma janela, o aplicativo é expandido, de maneira com que ela fique maior e, com isso, ocupe mais espaço na tela do Mac.

Porém, com um simples ajuste, você consegue alterar esse comportamento e usar o duplo clique nessa área para minimizar o aplicativo aberto no momento. Veja só como é fácil fazer isso por aí!

Abra as Preferências do Sistema e clique em “Dock e Barra de Menus”. Em seguida, com a seção “Dock e Barra de Menus” devidamente selecionada na barra lateral, use o menu suspenso ao lado de “Dois cliques na barra de título para” e escolha uma das duas opções: “minimizar” ou “zoom”.

Prontinho! Feita a sua escolha, basta dar dois cliques na barra de títulos do app para minimizá-lo ou aplicar um zoom na janela. 🧑‍💻