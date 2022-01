Apple Watch: como usar o mostrador Luzes de União (Unity Lights)

Já virou tradição: sempre que a Apple lança alguma pulseira especial, como as do Orgulho, ela aproveita para lançar um novo mostrador para acompanhar o acessório do Apple Watch.

Publicidade

Desde o ano passado, a empresa vem comemorando o Mês da História Negra com várias iniciativas, como pulseiras e mostradores temáticos. Neste ano, não foi diferente.

Para complementar o lançamento da pulseira loop solo trançada Black Unity, ela também aproveitou para disponibilizar o mostrador Luzes de União (Unity Lights).

Automaticamente, o novo mostrador é enviado para usuários do relógio por meio de uma notificação.

Porém, se você não recebeu ela (ou descartou-a), é possível adicionar o novo mostrador de uma forma manual. Veja só como é fácil!

Compatibilidade

O novo mostrador é compatível com os Apple Watches Series 4 ou superiores, incluindo o SE. Além disso, o smartwatch precisa estar com o watchOS 8.3 ou uma versão posterior; já o iPhone emparelhado precisa ser um iPhone 6s ou posterior rodando minimamente o iOS 15.2.

Como adicionar o mostrador Luzes de União pelo iPhone

Pelo iPhone, abra o app Watch e toque na aba “Galeria”. O novo mostrador estará localizado na seção “Novos Mostradores”, na parte superior. Toque nele e configure-o como desejar. Quando estiver satisfeito, toque em “Adicionar”.

Também é possível adicioná-lo abrindo a página oficial do Apple Watch usando o Safari.

Selecione “Adicionar Mostrador” na seção do Apple Watch Black Unity. Por fim, toque em “Permitir” e, quando o app Watch for aberto, selecione “Adicionar aos Meus Mostradores”.

Como adicionar o mostrador Luzes de União pelo Apple Watch

A Apple também tornou bem mais fácil a adição de um novo mostrador diretamente pelo Apple Watch, no watchOS 8. No mostrador atual, toque e segure o dedo na tela até entrar no modo de edição, gire a Digital Crown até o fim da lista dos mostradores e toque no botão “+”.

Toque na seção “Novos Mostradores” e, quando encontrar o mostrador “Luzes de União”, toque em “Adicionar”. Ajuste-o como preferir e para salvá-lo, pressione a Digital Crown uma vez para pré-visualizá-lo e depois mais uma vez para usá-lo.

Publicidade

Aproveite! ⌚️

Apple Watch Series 7 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.769,10

Preço parcelado: em até 12x de R$441,58

Tamanhos: 41mm ou 45mm

Materiais: alumínio, aço inoxidável ou titânio

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: diversas

Lançamento: setembro de 2021 Comprar

Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$3.419,10

Preço parcelado: em até 12x de R$316,58

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Material: alumínio

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: prateada, dourada ou cinza-espacial

Lançamento: setembro de 2020 Comprar

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.