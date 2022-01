iMac de 27″ com vidro nano-texture está sem estoque

Já faz algum tempo — logo após o lançamento do Pro Display XDR, que estreou a tecnologia — que a Apple passou a oferecer o vidro nano-texture como opcional para a tela do iMac de 27 polegadas.

O material opcional, como já falamos por aqui, dá ao vidro uma “nano-textura” que confere à superfície um aspecto matte (fosco) sem trazer os malefícios de técnicas anteriores, que empregavam camadas de material antirreflexo e comprometiam a visibilidade e precisão de cores. O problema é que, se você quiser um iMac de 27″ com esse opcional, precisará aguardar um bocadinho.

Como notou o MacRumors, o computador com o vidro nano-texture está com estoques baixos e prazos de entrega dilatados em basicamente todos os países que possuem lojas virtuais da Apple — Estados Unidos, Canadá e Reino Unido estão entre eles, assim como a loja brasileira, que no momento pede entre 9 e 10 semanas para entregar o iMac com o opcional.

É bem verdade que o vidro nano-texture — que custa US$300 ou escandalosos R$3.750 adicionais — não deverá ser a escolha da grande maioria dos compradores do iMac, mas a escassez dos estoques pode significar algumas coisas. Entre elas, algum problema na produção dos próprios vidros (que, como sabemos, envolve técnicas bastante avançadas e especializadas).

Alternativamente, alguém poderia palpitar que os problemas de estoque já estão relacionados à iminente atualização do iMac de 27″, que deverá em breve ganhar um novo design — talvez inspirado no seu novo irmão menor — e chips M1 (ou M1 Pro/Max, quem sabe). A lógica, aqui, seria de que os modelos com vidro nano-texture vendem muito menos e, portanto, já são produzidos em ritmo bem mais lento; com o fim do ciclo desta geração do iMac, os modelos especiais podem estar sendo produzidos apenas sob demanda ou coisa do tipo.

Vale, portanto, aguardar mais algum tempo para sabermos o que a Apple tem em mente em relação ao futuro do iMac de 27″ — já que você vai ter que esperar de qualquer jeito, talvez uma nova geração seja uma compra mais interessante, não é verdade?

