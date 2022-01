iOS 15.4 permitirá usar o Face ID com máscaras; macOS 12.3 ganhará Controle Universal

A Apple iniciou os testes do iOS 15.4, do iPadOS 15.4, do macOS 12.3, do watchOS 8.5 e do tvOS 15.4 hoje e, aos poucos, as primeiras novidades dessas futuras versões dos sistemas começam a ser identificadas pelos desenvolvedores.

Face ID com máscara

A beta do iOS 15.4 chegou com um recurso muito bem-vindo para usuários de iPhones equipados com o Face ID. Agora, o sistema é capaz de autenticar o rosto da pessoa mesmo quando ela está usando uma máscara.

Segundo a Apple, o novo recurso usa “características únicas” ao redor dos olhos dos usuários para efetuar a autenticação. O usuário poderá ativar o recurso tanto na tela de configuração inicial do aparelho, ao instalar o iOS 15.4, quanto nos Ajustes indo em Face ID & Senha » Usar Face ID com uma máscara.

Caso o usuário ative o recurso, será necessário realizar um novo cadastramento do rosto para que o Face ID funcione a contento.

iOS 15.4 beta adds support for Face ID unlocking with a mask on. This worked right away for me and it's amazing.



Details:



– You can enable it after the update or in Settings later

– You can add support for glasses while wearing masks

– No support for sunglasses with a mask on pic.twitter.com/lzjJ30i5wF — Federico Viticci (@viticci) January 27, 2022

Além disso, o sistema também oferece a opção de fazer o reconhecimento do rosto com máscara e óculos, para tornar a autenticação ainda mais precisa. Vale notar, no entanto, que a novidade não funciona com óculos escuros, já que o usuário precisa estar olhando diretamente para o iPhone no momento da autenticação.

A Apple, contudo, deixa claro que o método é menos seguro que o Face ID tradicional, capaz de escanear todo o rosto do usuário, e não apenas uma parte dele. A novidade é especialmente útil para aqueles que não possuem um Apple Watch para desbloquear seus aparelhos.

Novos emojis

O iOS 15.4 também trará 37 novos emojis e 75 variações de tom de pele. Entre as novidades estão os emoji de lábios mordidos e bolha de sabão.

Controle Universal

Outros dois sistemas a ganharem uma novidade bastante aguardada foram o iPadOS 15.4 e o macOS Monterey 12.3.

Após vários adiamentos, agora finalmente eles contarão com o tão esperado Controle Universal (Universal Control). O recurso foi apresentado originalmente pela Apple ainda na WWDC21, no entanto, a novidade sofreu uma série de adiamentos desde então.

Holy wow Universal Control is incredible.



This is me moving between a MacBook Pro, an iPad mini, and an iPad Pro using just the MacBook trackpad and keyboard. It's aware of position, lets you drag files, and supports iPadOS gestures.



The hype was real and it all just works 🤯 pic.twitter.com/PWUTLYZtkW — Federico Viticci (@viticci) January 27, 2022

Para ativar o recurso no Mac, basta acessar Preferências do Sistema » Telas e, logo em seguida, clicar na opção Avançado. Feito isso, é possível ativar/desativar várias opções relativas ao recurso ou até mesmo, desativá-lo por completo. No iPadOS, a novidade pode ser encontrada em Ajustes » Geral » AirPlay & Handoff.

Vacinas

Em países da União Europeia, será possível colocar o certificado de vacinação da COVID-19 no app Carteira (Wallet).

From the release notes of iOS 15.4 Beta 1: Verifiable health records now support adding vaccination records in the EU Digital COVID Certificate (EU DCC) format to the Wallet and Health apps. — iSpeedtestOS (@iSpeedtestOS) January 27, 2022

Adeus, extensões de kernel e Python 2.7

A Apple também confirmou ter desativado as extensões de kernel usadas pelo Dropbox e pelo OneDrive no macOS. Segundo a Maçã, ambas as empresas já disponibilizaram novas versões para remediar o problema.

Looks like Apple is ending whatever grace period it had going to keep Dropbox and OneDrive working on older APIs 👀 pic.twitter.com/kjmetevPni — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) January 27, 2022

A Apple também informou que abandonará o Python 2.7 em prol da versão 3:

Anotações nas Chaves do iCloud

O recurso Chaves do iCloud, nos novos sistemas, contará com um campo para que você faça anotações relacionadas ao login/senha em questão.

Central de Controle

No iPadOS 15.4, poderemos colocar uma opção de controle de brilho em teclados externos na Central de Controle.

Atalhos

Algumas mudanças também foram feitas para os atalhos no iOS 15.4: nele, temos acesso a ícones redesenhados para todas as ações suporte para tagging no app Lembretes.

Also in Shortcuts for iOS 15.4: Apple now lets you run Automations in the background *without* being notified when they execute.



This is great. (But you still can't disable these notifications for shortcuts added to the Home Screen.) pic.twitter.com/T1FK1TsKup — Federico Viticci (@viticci) January 27, 2022

Além disso, é possível executar automações em plano de fundo sem receber aquelas notificações chatas.

Widget do Apple Card

Ademais, o app Carteira (Wallet), por sua vez, ganhou um novo widget que mostra o gastos do usuários nos útilmos dias.

Apple TV e redes Wi-Fi

A beta 15.4 do tvOS, por sua vez, chegará com uma novidade focada em quem curte levar suas Apple TVs consigo em viagens e precisam se conectar a redes de terceiros que demandam várias etapas de autenticação.

Agora, segundo a Apple, o sistema conta com suporte completo a redes Wi-Fi cativas, o que permitirá que usuários utilizem seus iPhones e iPads para conectar os dispositivos de forma mais rápida e prática. Além disso, a nova versão do sistema também contará com uma série de novos ajustes focados em desenvolvedores para o StoreKit.

Boas novidades, hein! 😃