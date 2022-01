iPhones aceitarão pagamentos com cartões em breve, diz Gurman

O sempre antenado Mark Gurman, jornalista da Bloomberg, afirmou que, em breve, a Apple permitirá que iPhones aceitem e processem pagamentos por cartão sem a necessidade de hardware extra. Segundo as informações, a Maçã poderá lançar o recurso numa futura versão do iOS já nos próximos meses.

A Apple estaria trabalhando no recurso desde 2020, quando adquiriu a startup canadense chamada Mobeewave — conhecida por desenvolver uma tecnologia que transforma dispositivos móveis em terminais de pagamentos.

A tecnologia da Mobeewave precisa apenas de um aplicativo e do chip NFC do aparelho para funcionar, diferentemente de serviços como o Square, o qual exige o uso de um hardware externo.

Dessa forma, o usuário precisa simplesmente digitar o valor que deseja cobrar, e o cliente só precisa encostar o cartão de débito/crédito (habilitado para pagamento contactless) na parte de trás do dispositivo — embora não se sabe, ainda, se o recurso funcionará dessa forma no iPhone.

Teoricamente, o recurso também poderia funcionar com Apple Watches, embora o foco provavelmente seja iPhones. Além disso, ainda que os iPads incluam chips NFC, eles não são usados para o Apple Pay – mas isso poderá mudar no futuro, é claro, já que há comerciantes que usam iPads como terminais de venda, e a possibilidade de aceitar pagamentos pelo tablet poderia ser extremamente benéfica.

Por fim, Gurman não soube dizer se a tecnologia integrará o serviço Apple Pay ou se será batizada com outro nome, nem se a Maçã terá alguma parceria (como tem com o Apple Card, com o banco Goldman Sachs) na empreitada. Veremos como isso se desdobrará, portanto.