Páginas de apps podem agora ser personalizadas no Search Ads

A Apple anunciou que desenvolvedores podem agora criar versões adicionais da página de divulgação dos seus apps no Search Ads (propagandas dentro da busca da App Store) para exibir diferentes recursos ou conteúdos da App Store e compartilhá-los com diferentes públicos por meio URLs exclusivas.

Publicidade

Vale lembrar que, com o iOS 15, a Apple passou a permitir que desenvolvedores criem várias versões personalizadas das páginas dos seus apps para mostrar diferentes aspectos deles. Basicamente, com a atualização desta semana, os desenvolvedores podem fazer o mesmo com o Apple Search Ads.

De acordo com a empresa, cada aplicativo pode ter até 35 versões adicionais de páginas dentro da App Store. A Maçã também apontou que é possível usar essas páginas para exibir conteúdos temporários ou culturalmente relevantes, os quais podem incluir capturas de tela, texto promocional e telas diferentes do app — como visto na imagem de destaque do post.

É importante notar que quem deseja promover seus aplicativos nos resultados de pesquisa da App Store deve se registrar no Apple Search Ads, que é uma plataforma paga, semelhante ao Google Ads.

A última expansão do Search Ads foi em meados do ano passado, quando chegou à China. O recurso já está disponível em Portugal desde 2019; não há informações, ainda, de quando a ferramenta chegará ao Brasil.