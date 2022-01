Pai de autista pede, e jogo Joe Danger volta à App Store após 5 anos

Com suas divertidas acrobacias motociclísticas, Joe Danger arrebanhou uma quantidade razoável de fãs em seus áureos tempos na App Store, lá nos idos de 2013 — nós mesmos falamos do jogo por aqui, à época. Entretanto, como quase tudo no mundo, o tempo é implacável: em 2017, com o fim da transição para apps de 64 bits no iOS, o jogo não foi atualizado e deixou de funcionar no iOS 11 e posteriores, sendo em seguida removido da App Store.

Pois hoje, cinco anos após o seu fim original, Joe Danger está de volta à App Store com todas as melhorias esperadas: além dos 64 bits (óbvio), o jogo foi remasterizado com gráficos aprimorados, taxa de quadros ampliada, suporte a telas ProMotion (até 120Hz) e a joysticks externos… enfim, basicamente tudo que um jogador em 2022 poderia querer.

A volta de Joe Danger, entretanto, não é a história completa — de fato, a parte mais legal da coisa toda é o motivo do jogo ter retornado à App Store cinco anos após sumir sem deixar rastros. E tudo tem a ver com o pedido de um pai cujo filho, que é autista, gosta muito do joguinho. O desenvolvedor Sean Murray, da Hello Games, contou tudo em detalhes no Twitter.

A secret shame of ours is that the success of No Man’s Sky left our first game Joe Danger unloved. Sadly since iOS culled older games it no longer worked on latest Apple devices 😭



This mail broke our hearts and made us want to set things right 💔 pic.twitter.com/Oz2yTjMUK5 — Sean Murray (@NoMansSky) January 27, 2022 Uma vergonha secreta nossa é que o sucesso de No Man’s Sky deixou nosso primeiro jogo, Joe Danger, esquecido. Infelizmente, depois que o iOS deixou de suportar jogos mais antigos, ele parou de funcionar nos dispositivos da Apple. 😭



Este email partiu nossos corações e nos compeliu a consertar as coisas. 💔

A Hello Games, para quem não acompanha o mundo dos videogames, era uma desenvolvedora pequena e desconhecida na época do lançamento de Joe Danger, seu primeiro jogo. Alguns anos depois, entretanto, a empresa acabou conquistando um espaço bem interessante na mídia com o lançamento de No Man’s Sky, um jogo deveras ambicioso (e controverso) para consoles e PCs.

A consequência disso é que Joe Danger foi esquecido e eventualmente removido da App Store, o que levou o pai, que não foi identificado, a escrever o email para a Hello Games. Segundo o rapaz, o jogo é um dos principais laços entre pai e filho, já que Jack, o garoto, ama motocicletas, acrobacias e passar horas se divertindo no videogame com o pai — em outras palavras, Joe Danger é um dos poucos elementos que permite Jack vivenciar “coisas de crianças comuns”.

O pai manteve um dispositivo para que Jack continuasse jogando o título, mas o sistema do aparelho acabou sendo atualizado e perdeu compatibilidade com o jogo. Por isso, a solução foi entrar em contato com a Hello Games agradecendo os desenvolvedores pelos anos de diversão e checando se haveria alguma forma de colocar o videogame de volta na loja.

Difícil negar um pedido desses, não é mesmo? O fato é que Joe Danger (e Joe Danger Infinity, uma versão alternativa do jogo) está de volta à App Store para que Jack, seu pai, você e mais um bocado de gente se divirta. Cada título sai por R$11, e o pacote com ambos custa R$17 — se você já tinha adquirido algum dos dois (ou os dois) anos atrás, é possível baixá-los ou atualizá-los gratuitamente.

