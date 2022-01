Zoom ganha ambiente de exposições virtuais, Galeria Inteligente e mais

O melhor amigo de todo mundo durante a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), o Zoom, continua aproveitando a popularidade conquistada ao longo dos últimos anos e lançando novos recursos para usuários — especialmente os corporativos. Recentemente, mais uma leva de novos recursos chegou à plataforma de videoconferências.

Uma das maiores novidades é o chamado Expo, uma expansão do recurso que permite organizar “eventos virtuais” com múltiplas apresentações e reuniões dentro de um mesmo ambiente. Com o Expo, participantes podem se posicionar num mapa virtual do evento, aproximando-se de outros usuários e iniciando bate-papos individuais (ou públicos).

É possível, ainda, configurar espaços para patrocinadores dos seus eventos, e os participantes poderão pré-visualizar as reuniões antes de se juntar a elas. No geral, a ideia é recriar, de forma ainda mais precisa, o ambiente de uma conferência real — sem sair da sua mesa, é claro.

Em outras novidades importantes, usuários do Zoom podem agora configurar a ativação da interpretação da fala (um recurso que já existe há algum tempo) por padrão. Ainda nesse assunto, a interface da plataforma será exibida no mesmo idioma do seu navegador, para evitar fricções e outros problemas.

Os anfitriões das reuniões também podem, com a atualização, configurar um vídeo a ser exibido na sala de espera, bem como ativar uma configuração que redefine o plano de fundo para a imagem padrão entre cada reunião — evitando, assim, que informações confidenciais sejam compartilhadas inadvertidamente ou coisa assim. Você também pode habilitar ou desabilitar a marca d’água da sua empresa a qualquer momento durante uma reunião.

No macOS e Windows, o Zoom passou a suportar a chamada Galeria Inteligente, que cria feeds individuais de cada participante de uma reunião mesmo que vários deles estejam compartilhando a mesma câmera. Há, por fim, novidades para desenvolvedores, como novas categorias e tags no Zoom Marketplace e novas opções de alerta para chamadas perdidas.

As novidades já estão disponíveis no Zoom — se você já usa a plataforma, a atualização deverá ser aplicada automaticamente.