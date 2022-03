Apple teria cortado produção dos iPhones SE, 13 e dos AirPods

O analista Ming-Chi Kuo atualizou suas previsões sobre as vendas do novo iPhone SE após uma reportagem do Nikkei apontar que a gigante de Cupertino está cortando a produção do modelo — apenas algumas semanas após seu lançamento — devido à incerteza causada pelo atual conflito entre Rússia e Ucrânia, além de uma suposta baixa demanda pelo modelo.

Agora, as estimativas de Kuo são de que as vendas do novo iPhone SE fiquem entre 15 a 20 milhões de unidades neste ano — ante 25 a 30 milhões previstos anteriormente.

Shanghai lockdown doesn't affect the iPhone SE production. However, the new iPhone SE demand is lower than expected (the delivery status "in stock" as one of the proofs), and I cut my shipment estimation in 2022 to 15-20M (vs. 25-30M previously). — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 28, 2022 O lockdown de Xangai não afeta a produção do iPhone SE. No entanto, a demanda do novo iPhone SE está menor do que o esperado (o status de entrega “em estoque” é uma das provas), então reduzi minha estimativa de vendas em 2022 para 15-20M (vs. 25-30M anteriormente).

Ademais, a Apple também estaria reduzindo a produção dos iPhones 13 — segundo a reportagem, porém, esse corte se deve à mudança sazonal da demanda pelos aparelhos. Ainda de acordo com a matéria, a Apple também está cortando a produção de AirPods, mas não especifica qual(is) modelo(s).

Aumento na produção de displays Mini-LED

Ainda falando de produção, Kuo também comentou recentemente que a Apple está “expandindo agressivamente a capacidade da cadeia de suprimentos de display Mini-LED do MacBook Pro”. Segundo ele, a Apple está fazendo isso apesar de o mercado de computadores sofrer tanto com a inflação quanto com a invasão russa na Ucrânia.

De acordo com Kuo, a Maçã está visando um aumento de 20% a 30% na oferta de displays Mini-LED — embora ele tenha afirmado anteriormente que a Maçã não deverá lançar nenhum *novo* produto com a tecnologia este ano.

Although the notebook/PC market is suffering from inflation/Russian-Ukrainian war, Apple is still aggressively expanding the supply chain capacity of mini-LED panels for MacBook Pro, aiming to increase 20-30%. https://t.co/U70sNhFaYA — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 26, 2022

Pelo visto, as vendas de MacBooks Pro equipados com Mini-LED vão bem: segundo o analista Ross Young, os novos MBPs dominaram as vendas no quarto trimestre do ano passado, vendendo mais do que todos os notebooks com display OLED do mercado somados.