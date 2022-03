Apple volta a coletar dados a pé para o app Mapas no Reino Unido

Nem todo mundo sabe, mas além de carros, empresas como a Apple e o Google costumam enviar, também, pessoas equipadas com mochilas especiais (dotadas de câmeras e outros sensores) para coletar dados para seus respectivos serviços de mapas, mirando sempre lugares que não podem ser acessados por veículos.

Hoje, a Apple voltou a colocar seu time de colaboradores para fazer as famosas “pesquisas de solo” (ou seja, boas caminhadas) em localidades próximas a três regiões famosas do Reino Unido: Londres, Manchester e Birmingham. Segundo a Bloomberg, a ação deverá contribuir com dados focados em pedestres.

Os colaboradores estão distribuídos em mais de 80 localidades específicas e pequenos bairros, o que inclui as regiões metropolitanas de Grande Londres, Grande Manchester, Staffordshire e West Midlands.

Além dos mapas tradicionais, as caminhadas deverão melhorar também o Olhe ao Redor (Look Around), recurso do equivalente ao Google Street View. Com isso, será possível explorar novos parques, praças, estabelecimentos e ruas do país europeu diretamente pelo app nativo de iPhones.

Perguntada pela Bloomberg, a Apple afirmou que continuará a proteger a privacidade dos pedestres em seus mapas, censurando rostos e placas de veículos que aparecerem nas imagens coletadas. As pesquisas de solo começaram hoje e vão até o dia 20 de maio.

via MacRumors