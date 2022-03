Divida despesas de restaurantes e viagens com o app Splid

Desde os primeiros iPhones e sistemas operacionais móveis, com a profusão de aplicativos sendo criados, uma vertente recorrente era a de divisão de despesas. Muitas soluções foram criadas, mas várias sofrem de problemas como excesso e/ou falta de recursos, necessidade de compras e questões de privacidade. O Splid é um alento para todas essas problemáticas.

Ao abrir o app, algo é muito notável: a integração do seu design com o do iOS como um todo. Não é como se, ao abri-lo, aparecesse um mundo novo, com tipografias e paleta de cores diferentes; ao contrário, a interface segue o mesmo padrão do restante do sistema, como projetado pela Apple. É algo pequeno, mas que traz um conforto visual muito interessante e que torna ainda mais agradável o uso.

Quanto aos recursos, o Splid faz o que se propõe de modo simples, mas com recursos de complexidade até mesmo inesperado. Inicialmente, deve-se criar um grupo (como “Restaurante” ou “Viagem”) e adicionar os participantes. Há um código de acesso para todos baixarem o aplicativo e entrarem no grupo. Então, os gastos vão sendo adicionados de uma maneira muito inteligente: registra-se quem pagou, para quais pessoas foi o gasto (se contempla o grupo todo ou parte dele) e valor em si. Assim, constrói-se um balanço, de modo que, ao final, é dito quanto cada um deve pagar ou receber — podendo, inclusive, exportar o documento em PDF ou Excel.

Outro ponto muito importante do referido app, constantemente esquecido pelos usuários de tecnologia, é a privacidade. Outras soluções famosas não garantem a segurança dos dados, ou até mesmo deixam claro que podem usá-los, de modo que se tornam inseguros. O Splid, todavia, não exige a criação de uma conta com usuário e senha, e assegura o correto tratamento do que for inserido — além de ser baseado na Europa, onde há severas legislações visando o tema.

Baixe o Splid e conheça sua interface simplificada e recursos bem construídos. Ele pode ser o seu companheiro já na próxima conta do restaurante ou viagem em grupo! 😉

