Facebook: como desativar a reprodução automática de vídeos [iPhone, iPad e web]

Para facilitar o consumo de vídeos, por padrão o Facebook reproduz automaticamente os vídeos inseridos dentro da rede social. Assim, não é necessário clicar ou tocar na tela para visualizá-los.

Publicidade

Porém, se você não deseja mais que eles se comportem dessa maneira, é possível desativar a reprodução automática de vídeos no Facebook. A seguir, veja como é fácil fazer esse processo pelos apps para iPhone/iPad ou pela própria web!

Como desativar a reprodução automática de vídeos pelo iPhone/iPad

Abra o Facebook no seu dispositivo e toque no botão representado por três risquinhos (no canto inferior direito) e vá até Configurações e privacidade » Configurações. Depois, na seção “Preferências”, toque em “Mídia”.

Na área “Reprodução automática”, escolha uma das três opções disponibilizadas:

Em dados móveis e Wi-Fi

Somente em Wi-Fi

Nunca reproduzir vídeos automaticamente

Abaixo das opções citadas acima, você também pode optar por desativar a opção de começar os vídeos com som, caso prefira.

Publicidade

A rede social da Meta lembra que, quando a bateria do seu dispositivo estiver fraca, os vídeos não serão reproduzidos de forma automática.

Como desativar a reprodução automática de vídeos pela web

Abra o site do Facebook e faça login na sua conta. Em seguida, clique na setinha voltada para baixo (no canto superior direito) e vá em Configurações e privacidade » Configurações.

Publicidade

Clique na aba lateral “Vídeos” e use o menu suspenso ao lado de “Reprodução automática de vídeos” para escolher uma das três opções:

Padrão

Ativado

Desativado

Curtiu a dica? Caso positivo, não deixe de compartilhá-la com seus amigos! 😉