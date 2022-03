Homem é preso após usar Apple Watch para rastrear namorada nos EUA

Casos de AirTags sendo utilizados para fins criminosos (como rastreamento e perseguição de pessoas) têm se tornado relativamente comuns nas manchetes, e a Apple está tentando conter o problema com novos recursos de segurança para o seu dispositivo.

Entretanto, o rastreador da Maçã não é o único produto que possibilita esse tipo de conduta: recentemente, um homem foi preso nos Estados Unidos ao utilizar um Apple Watch para perseguir a namorada, como informou o WSMV.

Lawrence Welch, morador de Nashville (no Tennessee), foi preso na semana passada após autoridades descobrirem um Apple Watch preso no pneu do carro da vítima, que não teve sua identidade revelada. Welch, de 29 anos, tem um histórico de agressões no relacionamento e já ameaçou a namorada de morte anteriormente.

A descoberta do Apple Watch e a prisão aconteceram na última sexta-feira (25/3), quando a vítima dirigiu-se a um Centro de Segurança da Família — um local que já tinha visitado antes — em busca de proteção. Ela relatou ter sido ameaçada por Welch e disse que os dois, anteriormente, utilizavam o aplicativo Life360 para acompanharem a localização um do outro; a vítima, entretanto, já havia desativado o app no seu iPhone há algum tempo e, ainda assim, continuava recebendo ligações e mensagens de texto incessantes de Welch sempre que se dirigia ao centro de apoio.

Enquanto a vítima relatava o ocorrido, Welch foi avistado na parte externa do Centro de Segurança da Família e a polícia foi acionada. Em vez de entrar no prédio, entretanto, ele foi visto agachado junto ao pneu frontal do carro da vítima, como se estivesse checando alguma coisa. A polícia, então, periciou o veículo e encontrou o Apple Watch preso à roda; Welch confirmou que o dispositivo pertencia a ele e foi imediatamente detido.

Welch, agora, aguarda julgamento por duas acusações de agressão doméstica — ele já havia sido detido anteriormente, em dezembro passado, por conta das injúrias.

