iFood não está mais aceitando pagamentos via Apple Pay

De alguns dias para cá, o MacMagazine começou a receber vários relatos de que o iFood deixou de aceitar pagamentos via Apple Pay.

E, conforme apurado nas últimas horas, este tem sido o caso para muitos clientes, os quais não conseguem mais selecionar/visualizar a opção no aplicativo de delivery.

O primeiro relato que recebemos foi na sexta-feira (25/3). O MacMagazine entrou em contato com o iFood para saber mais detalhes (se estamos diante de algo temporário por algum motivo técnico, por exemplo, ou se a retirada do Apple Pay do sistema de pagamento é definitiva), mas até o momento não recebemos resposta.

Atualizaremos este artigo assim que obtivermos um posicionamento do iFood.