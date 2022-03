iPad Pro com MagSafe e chip “M2” poderá chegar no fim do ano

A Apple ainda tem um apanhado de lançamentos previstos para 2022, como por exemplo os novos iPads Pro, os quais deverão chegar entre o fim do terceiro trimestre e o início do quarto trimestre deste ano, segundo informações do jornalista da Bloomberg Mark Gurman em seu último boletim informativo “Power On”.

De acordo com ele, como a Apple não lançou novos iPads Pro em seu evento especial realizado no começo deste mês, é razoável esperar que novos modelos cheguem entre setembro e novembro de 2022.

Analisando a janela de atualização do iPad Pro nos últimos anos (março de 2016, junho de 2017, outubro de 2018, março de 2020 e abril de 2021), é possível notar que a Apple parece levar entre 13 e 16 meses para atualizar essa linha de produtos.

Se o lançamento do próximo iPad Pro for como esperado por Gurman, porém, teremos uma janela de 19 meses desde a última atualização — o que significa que os atuais modelos podem estar entre os mais duradouros, até o momento.

Por enquanto, os rumores sobre a próxima geração do iPad Pro falam sobre carregamento sem fio via MagSafe e a chegada do chip “M2” — o qual poderá ter a mesma CPU de 8 núcleos do ‌M1‌, mas ganhará melhorias de velocidade e eficiência graças ao processo de 4 nanômetros da TSMC, bem como 9 ou 10 núcleos de GPU .

Novo display mais barato?

Gurman também voltou a comentar a possibilidade de a Maçã lançar um novo monitor externo. Embora pudesse ser interessante ver a companhia recriando sua linha de monitores de 20 anos atrás, ele não acredita que a Apple “esteja querendo entrar novamente no mundo dos monitores abaixo de US$1.000”.

Ainda de acordo com o leaker, o único outro monitor nos planos de lançamento da Apple (até agora) é um com tela 7K para substituir o Pro Display XDR, lançado em 2019.

