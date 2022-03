“iPhones 15 Pro” terão lente periscópio com zoom óptico de 5x, diz analista

Há muito tempo se fala da possível adição de uma lente periscópio ao iPhone, algo já bastante comum no universo Android e que permitiria ao smartphone da Apple alcançar níveis de zoom ainda maiores do que os encontrados nas suas gerações mais atuais.

Em janeiro passado, o analista Jeff Pu comentou que a novidade finalmente faria sua estreia no “iPhone 15 Pro”, em 2023, permitindo um zoom óptico de até 10x — um upgrade e tanto se comprado aos atuais 3x dos iPhones 13 Pro/13 Pro Max.

De acordo com o 9to5Mac, no entanto, Pu atualizou sua previsão e, embora ainda acredite que a lente periscópio deverá fazer sua estreia no ano que vem, afirmou que tecnologia permitirá um zoom óptico de, na verdade, 5x — ainda um aprimoramento, mas apenas metade do previsto por ele no início do ano.

Como comentamos, em um sistema de periscópio, a luz captada pela lente é refletida em direção ao sensor de imagem da câmera por um espelho inclinado, permitindo níveis de zoom mais intensos. Normalmente, seria preciso deixar os sensores mais distantes uns dos outros para se obter resultados semelhantes, o que poderia deixar o aparelho bem mais grosso.

O analista ainda acredita que a novidade será exclusiva dos modelos “15 Pro” e “15 Pro Max”.

“iPhones 14”

Pu também aproveitou para falar um pouco sobre as câmeras do vindouros “iPhones 14 Pro”, esperados para setembro e que, segundo ele, deverão ganhar um novo sensor de 48 megapixels, capaz de gravar vídeos em resolução 8K.

Os “iPhones 14”, por sua vez, deverão se manter praticamente na mesma faixa de preço atual, com apenas alguns ajustes mais modestos. O analista também acredita no fim do modelo mini e na substituição do notch por recortes no formato de pílula e círculo.

Ainda segundo ele, tanto os “iPhones 14” quanto os “iPhone 14 Pro” já alcançaram a fase de testes de validação de engenharia (EVT), indicando que o início da produção deve estar próximo — mesmo com o recente lockdown na região de Shenzhen, na China.

iPad Pro com tela OLED

Por fim, Pu também disse acreditar na chegada da tela OLED aos iPads Pro de 11 e 12,9 polegadas em 2024, corroborando o analista Ross Young e o site coreano The Elec, que falou sobre o assunto há duas semanas.

Atualmente, o modelo de 12,9″ é o único da linha de tablets da Maçã a contar com uma tela Mini-LED, enquanto todos os outros (incluindo o de 11″) ainda trazem uma tela LCD .

