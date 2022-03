Que tal responder Stories com áudio? Instagram testa opção

De mero recurso secundário a parte central de toda a experiência do Instagram, os Stories estão cada vez mais poderosos: só nos últimos tempos, ganhamos a opção de reagir a eles com emojis ou simplesmente curti-los, sem a necessidade de escrever algo para a pessoa do outro lado.

Mas e se você quiser formular uma resposta mais elaborada sem tocar no teclado do seu smartphone? Se essa é a sua vontade, saiba que o Instagram está testando um novo recurso justamente com esse intuito: a possibilidade de responder os Stories alheios com mensagens de voz.

O leaker Alessandro Paluzzi adiantou a (possível) novidade no Twitter:

#Instagram is working on the ability to reply to Stories with voice messages 👀 pic.twitter.com/6fQNSxB04e — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 26, 2022

Embora ainda não haja muitas informações sobre como o recurso funcionará, não há muito mistério por aqui: ao deslizar o dedo para cima durante um Story e abrir a tela de reações, bastará tocar e segurar o ícone de microfone para gravar a mensagem desejada.

Como de costume, não há como cravar se a novidade chegará de fato ao Instagram ou se os testes ficarão por isso mesmo. Ainda assim, ficaremos de olho.

Quem pretende usar o recurso?

via Engadget