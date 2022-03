WhatsApp testa envio de arquivos de até 2GB

Se você já tentou mandar um arquivo um pouco mais pesado no WhatsApp e se frustrou ao descobrir que o mensageiro tem um limite de 100MB nessas transferências, provavelmente ouviu algumas dezenas de pessoas no seu ouvido lhe orientando a usar o Telegram. Bom, pelo visto, em breve isso não será mais um problema.

Publicidade

De acordo com o WABetaInfo, o WhatsApp está testando um aumento significativo do limite de tamanho de arquivos enviados: caso concretizado, você poderá mandar até 2GB de uma vez só para seus contatos, tanto individualmente quanto em grupos.

A mudança já está sendo testada em um grupo pequeno de usuários do WhatsApp beta na Argentina — no iOS, a versão compatível é a 22.7.0.76.

Por ora, ainda não é possível dizer se os planos são para valer: pode ser que os testes mostrem uma sobrecarga nos servidores do WhatsApp, por exemplo, e o mensageiro volte atrás na mudança (ou acabe promovendo um aumento menor, para 500MB ou 1GB, por exemplo). Ainda assim, as notícias já são auspiciosas — afinal de contas, 100MB em pleno 2022 não dá para muita coisa, não é mesmo?

iOS 15

Enquanto isso, ainda de acordo com o WABetaInfo, a mesma versão 22.7.0.76 do WhatsApp beta traz uma outra boa — e atrasada — novidade para usuários de iPhones: a compatibilidade oficial com o iOS 15.

Teoricamente, o mensageiro já estava “abraçando” alguns recursos do novo sistema há alguns meses: alguns usuários já podiam ver, por exemplo, imagens dos seus contatos nas notificações de novas mensagens ou configurar o WhatsApp dentro das regras do recurso Foco, mas o suporte não era geral.

Agora, com a (futura) atualização, todos os usuários do mensageiro terão acesso aos recursos definitivamente. Além disso, a atualização traz uma pequena mudança visual para quem utiliza o iOS 15 no Modo Escuro: a barra de ferramentas inferior passa a ser totalmente escura, dispensando o tom de cinza escuro anterior.

As novidades deverão ser liberadas para todos os usuários em breve. Sempre bom, não?