1ª vez desde 2003: ações da Apple sobem por 11 dias seguidos

A Apple pode ser uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo e a primeira a atingir a absurda marca de US$3 trilhões em valor de mercado — um número que caiu nos últimos meses e está, atualmente, na casa dos US$2,8 trilhões. O fato é que a $AAPL está, novamente, numa trajetória ascendente — e igualou um marco que não era visto em Cupertino desde 2003.

Publicidade

Como informou a Bloomberg, com as informações da bolsa de hoje, as ações da Maçã subiram pelo 11º dia seguido, algo que aconteceu pela última vez há 19 longos anos — quando o iPhone ainda era apenas um projeto nos porões de 1 Infinite Loop e a Apple ainda se levantava de uma década de crise (e quase falência).

O ritmo de subida das ações da Maçã ao longo dos últimos dias adicionou quase US$430 bilhões ao valor de mercado da empresa — ou seja, a Apple basicamente ganhou “um Walmart” em valor de mercado em menos de duas semanas. O cenário otimista no mercado, segundo os analistas, está relacionado aos prospectos de um cessar-fogo na guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Outro ponto a favor da Apple é uma tendência positiva no desempenho financeiro das chamadas Big Techs: após um início de ano com trajetória de queda, as grandes empresas tecnológicas dos Estados Unidos — como Amazon, Google e a própria Apple — relataram resultados financeiros positivos em seus últimos trimestres fiscais, e os investidores voltaram a enxergar suas ações como seguras e promissoras.

Publicidade

Ainda assim, a trajetória ascendente das ações da Apple nos últimos dias não deixa de ser surpreendente — especialmente considerando os rumores de que a empresa teria cortado a produção do novo iPhone SE, dos iPhones 13 e dos AirPods por incertezas na linha de produção dos dispositivos.

Vejamos, portanto, se a sequência há de se manter — pode ser que, em breve, os US$3 trilhões estejam de volta.