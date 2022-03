API russa estaria coletando dados de milhares de apps

Uma nova reportagem do Financial Times indicou recentemente que o motor de pesquisa Yandex (muitas vezes chamado de “o Google da Rússia”) estaria coletando dados de usuários do iOS e do Android de todo mundo sem permissão, os enviado para servidores russos.

Isso porque muitos aplicativos móveis utilizam uma API criada pela Yandex chamada AppMetrica, que facilita a obtenção de dados dos usuários. Dentre os apps que usam a API estão jogos, aplicativos de mensagens, ferramentas de compartilhamento de localização e centenas de VPNs . No total, acredita-se que são cerca de 52 mil apps!

Segundo o FT, o pesquisador de segurança Zach Edwards descobriu, por meio de códigos, que a Yandex envia parte desses dados dos usuários à servidores na Rússia. A empresa, de fato, admitiu que faz isso, mas disse que sua operação é muito rígida e que é extremamente difícil identificar usuários por meio dessas informações.

Alguns especialistas, contudo, discordam de que esses dados estejam realmente protegidos. Cher Scarlett, ex-engenheira de software da Apple (que esteve por trás do movimento #AppleToo), disse que sob as leis locais, o governo russo pode solicitar informações dos servidores da Yandex, que será então obrigada a cedê-las. Outros especialistas disseram que os metadados coletados pela companhia poderiam ser usados para identificar pessoas.

O presidente do comitê de finanças do Senado dos Estados Unidos, Ron Wyden, criticou recentemente a Apple e o Google por não fazerem o suficiente para proteger usuários do software da Yandex.

Esses aplicativos sugam dados privados e confidenciais de aplicativos em seu telefone, ameaçando a segurança nacional dos EUA e a privacidade de americanos e outros indivíduos ao redor do mundo.

A Apple, por sua vez, disse que o acesso a dados de usuários não só requer consentimento como está protegido pelo recurso Transparência do Rastreamento de Apps, do iOS.

