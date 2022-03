Apple cancela nova loja em Toronto e leva construtora à justiça

Desde o mês passado, a Apple reclama sobre o desenvolvimento das obras do shopping center The One, em Toronto (no Canadá), onde a companhia planejava construir sua quinta loja. Como informamos, a obra sofreu diversos atrasos, o que atrapalhou os planos da Maçã.

Publicidade

Agora, de acordo com o The Globe and Mail, a Apple entrou com uma ação judicial contra a Mizrahi Developments, responsável pelo empreendimento, para rescindir o contrato de arrendamento do local. Ao tribunal, a empresa disse que está “profundamente decepcionada” com o progresso lento.

A Apple está profundamente decepcionada com a Mizrahi. A Apple lamenta que as falhas da Mizrahi tenham resultado no encerramento do relacionamento com a construtora.

Os detalhes do processo, originalmente protocolado em janeiro de 2022, no Superior Tribunal de Justiça de Ontário, só foram revelados agora. De acordo com os autos, a Apple quer C$6,9 milhões de dólares canadenses (cerca de US$5,44 milhões) em danos por atraso.

A Mizrahi, porém, também entrou com um processo contra a Apple apresentando um pedido legal para impedir a saída da companhia do projeto. Nele, a construtora diz que também atrasou a obra devido à demora da Apple para escolher um design para o vidro da sua loja.

Publicidade

Apesar disso, a empresa concorda que alguns atrasos ocorreram — alegando, porém, que eles aconteceram devido a fatores fora de seu controle, como a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e uma greve de encanadores, em 2019.

via iMore