Apple TV+: Joel Edgerton estrelará adaptação de “Black Matter”

A Apple anunciou hoje mais uma adaptação para o Apple TV+. A série “Dark Matter” é baseada no livro homônimo de ficção científica escrito por Blake Crouch e será estrelada por Joel Edgerton (“Obi-Wan Kenobi”). Vale notar que o anúncio da produção já era esperado desde o fim de 2020.

Publicidade

“Dark Matter” acompanhará a história de Jason Dessen (Edgerton), um físico, professor e homem de família que, certa noite, enquanto caminhava para casa pelas ruas de Chicago, é sequestrado para uma versão alternativa de sua vida.

A maravilha rapidamente se transforma em pesadelo quando ele tenta retornar à sua realidade em meio ao multiverso de vidas que poderia ter vivido. Nesse labirinto de realidades alucinantes, ele embarca em uma jornada angustiante para voltar para sua verdadeira família e salvá-los do inimigo mais aterrorizante e imbatível que se possa imaginar: ele mesmo.

A série terá produção executiva de Matt Tolmach (“Jumanji: Bem-Vindo à Selva”) e David Manpearl (“Finalmente 18”). Edgerton também atuará como produtor executivo, enquanto Crouch, escritor do livro, será roteirista e showrunner da produção. Louis Leterrier (“Lupin”) dirigirá os quatro primeiros episódios.

A série é uma produção da Sony Pictures Television para o Apple TV+ e terá nove episódios na primeira temporada. Ainda não temos demais informações sobre o elenco ou uma data de estreia.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.