Apple TV+ transmitirá Friday Night Baseball a partir de 8/4; veja a programação

Como anunciado no começo deste mês durante o evento especial da Apple, o serviço de streaming da companhia ganhará cobertura completa da Major League Baseball (MLB) com a Friday Night Baseball — cuja programação estreará no dia 8 de abril, de acordo com um novo comunicado da Maçã.

No dia 8/4, o jogo de abertura será entre o New York Mets e o Washington Nationals às 20h (horário de Brasília) — vale notar que são dois jogos por semana, às sextas-feiras.

Futuras partidas, além de detalhes da cobertura pré/pós-jogo, serão anunciadas posteriormente. Eis, a seguir, a programação do primeiro semestre (até o dia 24 de junho), pelo horário de Brasília:

8 de abril às 20h : New York Mets vs. Washington Nationals

: New York Mets vs. Washington Nationals 8 de abril às 22h30 : Houston Astros vs. Los Angeles Angels

: Houston Astros vs. Los Angeles Angels 15 de abril às 20h : Tampa Bay Rays vs. Chicago White Sox

: Tampa Bay Rays vs. Chicago White Sox 15 de abril à 0h : Cincinnati Reds vs. Los Angeles Dodgers

: Cincinnati Reds vs. Los Angeles Dodgers 22 de abril às 19h30 : St. Louis Cardinals vs. Cincinnati Reds

: St. Louis Cardinals vs. Cincinnati Reds 22 de abril às 22h30 : Texas Rangers vs. Oakland Athletics

: Texas Rangers vs. Oakland Athletics 29 de abril às 21h : New York Yankees vs. Kansas City Royals

: New York Yankees vs. Kansas City Royals 29 de abril às 23h : Washington Nationals vs. San Francisco Giants

: Washington Nationals vs. San Francisco Giants 6 de maio às 20h : Chicago White Sox vs. Boston Red Sox

: Chicago White Sox vs. Boston Red Sox 6 de maio às 22h30 : Tampa Bay Rays vs. Seattle Mariners

: Tampa Bay Rays vs. Seattle Mariners 13 de maio às 20h : San Diego Padres vs. Atlanta Braves

: San Diego Padres vs. Atlanta Braves 13 de maio às 22h30 : Chicago Cubs vs. Arizona Diamondbacks

: Chicago Cubs vs. Arizona Diamondbacks 20 de maio às 19h30 : St. Louis Cardinals vs. Pittsburgh Pirates

: St. Louis Cardinals vs. Pittsburgh Pirates 20 de maio às 21h : Texas Rangers vs. Houston Astros

: Texas Rangers vs. Houston Astros 27 de maio às 20h : Baltimore Orioles vs. Boston Red Sox

: Baltimore Orioles vs. Boston Red Sox 27 de maio às 22h30 : Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Angels

: Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Angels 3 de junho às 20h : Detroit Tigers vs. New York Yankees

: Detroit Tigers vs. New York Yankees 3 de junho às 21h30 : Atlanta Braves vs. Colorado Rockies

: Atlanta Braves vs. Colorado Rockies 10 de junho às 21h : Tampa Bay Rays vs. Minnesota Twins

: Tampa Bay Rays vs. Minnesota Twins 10 de junho às 22h30 : New York Mets vs. Los Angeles Angels

: New York Mets vs. Los Angeles Angels 17 de junho às 21h : Chicago White Sox vs. Houston Astros

: Chicago White Sox vs. Houston Astros 17 de junho às 23h : Cleveland Guardians vs. Los Angeles Dodgers

: Cleveland Guardians vs. Los Angeles Dodgers 24 de junho às 21h : Chicago Cubs vs. St. Louis Cardinals

: Chicago Cubs vs. St. Louis Cardinals 24 de junho às 22h30: Detroit Tigers vs. Arizona Diamondbacks

Especialmente no dia 15 de abril, a Friday Night cobrirá o Jackie Robinson Day, marcando o 75º aniversário da histórica estreia do Hall da Fama na Major League.

Essa foi, até o momento, a maior investida da Maçã no campo de transmissão de esportes ao vivo. Para tanto, a companhia deverá desembolsar US$85 milhões anualmente, sendo US$55 milhões pelos direitos de transmissão e US$30 milhões em publicidade.

Os jogos da Friday Night Baseball poderão ser visualizados em qualquer dispositivo que possa reproduzir conteúdo do Apple TV+, incluindo Apple TV, iPhone, iPad, Mac, smart TVs compatíveis, consoles de jogos, entre outros.

Como já informamos, a programação estará disponível nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, no Brasil, no Japão, no México, em Porto Rico, na Coreia do Sul e no Reino Unido — e, por tempo limitado, não exigirá uma assinatura do Apple TV+.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

