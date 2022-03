Cider leva a experiência nativa do Apple Music ao Windows

Usuários do Windows podem usufruir do Apple Music por meio do já antiquado iTunes ou na web, a partir de qualquer navegador. Em ambas as opções, a experiência não é exatamente convidativa, por assim dizer.

Com isso, trago-lhes mais uma opção que valerá a pena considerar: o aplicativo Cider, o qual oferece uma interface limpa e simples, além de oferecer quase todos os recursos do serviço de streaming da Apple — bem como opções extras.

Entre os recursos do app, ele permite que você siga seus artistas favoritos, controle a reprodução em outros dispositivos e compartilhe a sua atividade de reprodução em serviços como Last.fm e Discord.

Assim como o app nativo para macOS, o Cider também oferece letras ao vivo e suporte a Áudio Espacial. Já a reprodução de músicas sem perdas (Lossless) está indisponível, uma vez que a Apple não fornece essa opção para aplicativos de terceiros.

O app está em fase “alpha” agora, o que significa que o desenvolvimento ainda está nos estágios iniciais. Dessa forma, é normal encontrar alguns bugs e problemas de desempenho aqui e ali, mas o Cider está disponível para quem quiser usá-lo.

No Windows, é possível comprar o Cider na Microsoft Store por R$3,45; já no macOS ou no Linux, o Cider está disponível no GitHub. Naturalmente, para usufrui-lo, você precisará de uma assinatura do Apple Music.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 90 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. No Brasil são três tipos de assinatura: Universitária (R$8,50/mês), Individual (R$16,90/mês) e Familiar (R$24,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

