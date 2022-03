Como parar de seguir um contato no LinkedIn [iPhone, iPad e web]

O LinkedIn é uma ótima rede social para quem está procurando uma recolocação no mercado de trabalho. Além de poder se conectar com outras pessoas, ele também oferece cursos através do LinkedIn Learning, por exemplo.

O bacana é que, assim como outras redes sociais, ele também permite que você silencie algumas pessoas que fazem parte da sua rede de contatos. Assim, você pode evitar dar de cara (ainda que virtualmente) com alguém que não queira — enquanto, ao mesmo tempo, não quer excluí-la da sua lista.

Confira, a seguir, como fazer isso usando os apps para iPhone/iPad e também pela web!

Como parar de seguir um contato pelo LinkedIn do iPhone/iPad

Há duas formas de parar de seguir um contato pelo LinkedIn. Caso esteja visualizando uma publicação dela pelo feed, toque no botão representado por três pontinhos (no canto superior direito) e selecione “Parar de seguir [nome da pessoa]”.

Caso esteja no perfil da pessoa, toque no botão com três pontinhos (ao lado de “Enviar Mensagem”) e em “Parar de seguir”.

Como parar de seguir um contato pelo LinkedIn na web

Caso esteja usando a rede social pela web (através do seu navegador predileto), também é possível parar de seguir um contato pelo feed ou pelo perfil da pessoa.

Se estiver pelo feed, clique no botão representado por três pontinhos (no canto superior direito) e depois em “Parar de seguir [nome da pessoa]”. Já se estiver no perfil da pessoa, clique em “Mais” e em “Pare de seguir”.

O que achou da dica? 😊