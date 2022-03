Google Chrome 100 chega com novo ícone e outras novidades

Mesmo com atualizações constantes desde a sua introdução, lá em 2008, é de se admirar que o Google Chrome esteja chegando hoje à sua versão de número 100.

Para comemorar este grande acontecimento, o Chrome montou uma linha do tempo, mostrando como o navegador evoluiu com o passar dos anos.

Chrome 100 ships today. So we built a timeline of #100CoolWebMoments 🎉



It’s been fun reminiscing and seeing how the web has evolved. Remember when we got Media Source Extensions? Or when the first Flexbox working draft was submitted?



Check it out at https://t.co/8gTqjLBnib pic.twitter.com/Tz1jxOmr2j — Chrome Developers (@ChromiumDev) March 29, 2022 O Chrome 100 está sendo lançado hoje. Por isso, construímos uma linha do tempo de #100CoolWebMoments 🎉

Foi divertido relembrar e ver como a web evoluiu. Você se lembra de quando recebemos as Extensões de Fonte de Mídia? Ou quando o primeiro rascunho de trabalho do Flexbox foi enviado?

Apesar dos três dígitos, a versão traz mudanças pequenas. Uma das principais é um leve redesenho do ícone do navegador — que agora possui tons mais fortes, um circulo maior no interior e versões diferentes para condizer com o sistema operacional no qual está rodando. No macOS, por exemplo, ele conta com elementos sombreados que dão ao ícone um pouco mais de profundidade.

A versão também torna possível conferir resultados de uma busca a partir de um menu lateral, sem a necessidade de abrir a página completa. Ele também ganhou melhorias no uso de monitores externos, uma nova interface de downloads que informa o progresso na barra de navegação, e a habilidade de silenciar abas com reprodução em andamento sem alternar entre elas.

Dentre as novidades menores está um aviso para quando você fechar diversas abas ao mesmo tempo (evitando fechamentos por acidente), melhorias na string agent e, no iOS e no Android, o fim da opção de economia de dados. A versão também traz uma série de novidades para desenvolvedores.

Novidades à parte, conforme falamos há algumas semanas, com o Google Chrome e o Mozilla Firefox chegando às suas versões 100 (o Firefox em 3 de maio), muitos sites poderiam passar por problemas de compatibilidade. Apesar de ter resolvido grande parte desses problemas, a equipe do Chrome avisou que alguns sites ainda precisarão ser atualizados para funcionar perfeitamente na nova versão.

De qualquer forma, a nova versão já está disponível para todos.