Messenger ganha atalhos à la Slack e Discord

O aplicativo de comunicação móvel da Meta, que integra a rede social que era seu antigo nome e o Instagram, acaba de ganhar um novo recurso. Oriundo de outros apps, como Slack e Discord, agora é possível realizar ações por meio de comandos no teclado, em que também se digitam as mensagens.

O novo recurso funciona de maneira bem simples, mas tem aplicações ainda limitadas: ao escrever /silent , por exemplo, a mensagem será enviada sem notificações para o destinatário.

Ainda, pode-se, com @everyone , marcar todas as pessoas em um grupo, ou pagar a alguém usando o Facebook Pay usando /pay .

Há, também, fins mais lúdicos, como o /gif , que permite selecionar e pesquisar as conhecidas fotos animadas, além do /shrug e do /tablefilp , para expressar emoções com as respectivas carinhas.

Para quem já usa soluções como o Slack e o Discord, essas novidades já são rotina. A aplicação nesses dois apps também mostra o potencial que o recurso tem, de maneira que pode, no futuro, ser expandido pela Meta para fazer mais ações, como tocar músicas, mostrar atualizações de feeds RSS, iniciar bots, dentre outras infinitas funções.

Segundo a empresa, os atalhos, como em outros casos no passado, serão distribuídos entre os usuários com tempo; a maioria deles estará disponível apenas para iOS de início.