Prefeitura do Rio lança app para concorrer com iFood e Rappi

Os apps de delivery já fazem parte da nossa realidade há muitos anos e, atualmente, são essenciais para esse mercado — tanto quanto Uber, 99 e afins são para o mercado de transporte privado urbano.

A maioria dos serviços que deu certo nesse setor partiu da iniciativa privada, mas e se a prefeitura da segunda maior cidade do Brasil decidisse entrar no ramo? Pois bem, esse cenário já é uma realidade no Rio de Janeiro (RJ).

Isso porque o governo municipal carioca lançou ontem a versão de testes do aplicativo Valeu, serviço de entregas que deverá concorrer diretamente com gigantes como o iFood e o Rappi.

Mas há um diferencial que pode fazer o app carioca se dar bem nessa disputa: restaurantes não pagarão taxas para pedidos que custarem menos de R$100 — segundo fontes do mercado, conforme o porte do estabelecimento, essa taxa pode chegar a 28% nos apps que dominam o mercado.

Para entregadores, o Valeu prevê uma remuneração de R$7 (por entrega até R$100) e o equivalente a 2% do valor total das entregas acima de R$100. No iFood, de acordo com uma tabela divulgada neste mês, o entregador receberá R$6 por entrega. Por outro lado, o iFood paga mais R$1,50 por quilômetro percorrido, algo que o app da prefeitura não pretende pagar.

Quanto às diferenças técnicas entre o Valeu e os aplicativos de entrega tradicionais, a maior delas é que o critério de ordem dos estabelecimentos que aparecerão será totalmente geográfico, de modo que grandes redes não poderão pagar para aparecer primeiro nas opções.

Nesta fase inicial, ainda com o app em fase beta, o Valeu está apenas credenciando os estabelecimentos e a prefeitura está fechando o custo total do investimento, como informou o secretário municipal de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo Carvalho Teixeira, ao jornal O Globo.

Estamos no começo. A ideia no futuro é abrir para credenciar entregadores, mas mantendo a relação financeira com os entregadores com os comerciantes, E montar pontos de apoio onde os entregadores possam descansar e usar sanitários.

Embora tenha sido lançado nesta semana, o Valeu é uma ideia antiga que inclusive já foi pauta aqui no MacMagazine. Na época do anúncio do app, em novembro passado, ele ainda se chamava ENTREGA.RIO, nome que seguia estética semelhante a outro app exclusivo da prefeitura do Rio de Janeiro, o TAXI.RIO.

Vamos torcer para que dê certo — afinal, quanto mais concorrência, melhor.