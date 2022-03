Render do “iPhone 14 Pro” traz hole-punch e Touch ID sob a tela

Se os rumores em torno da próxima geração de iPhones se concretizarem, certamente veremos a maior reformulação em relação ao design do recorte frontal (notch) — já que, nos iPhones 13, ele foi apenas reduzido, não removido.

Com base nessa e outras diversas especulações, o pessoal do LetsGoDigital divulgou imagens criadas em parceria com o artista gráfico Parvez Khan (do canal Technizo Concept) que unem algumas dessas possibilidades em um novo conceito bastante convincente do “iPhone 14 Pro” — incluindo dois novos recortes (um em forma de pílula e um redondo) e Touch ID sob a tela.

As imagens também mostram o aumento da câmera do “iPhone 14 Pro”, já que há rumores de que a Apple adotará um novo sensor principal maior, de 48 megapixels. Isso, como informamos, aumentará o módulo de câmeras na parte traseira do iPhone, tornando-o também mais espesso.

Como dissemos, eles imaginaram, ainda, que o aparelho deverá contar com Touch ID sob a tela, porém há vários rumores que dão como improvável essa mudança — além de outros comentarem a possibilidade de o Face ID ser implementado sob o display.

Particularmente, tirando alguns detalhes, esses podem ser os renders mais precisos do “iPhone 14 Pro” até o momento. O que acharam?

via TudoCelular.com