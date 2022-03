Vídeo: hands-on do Mac Studio com o Studio Display (e um belo perrengue!)

Agora há pouco, vocês conferiram nosso vídeo de unboxing do Apple Studio Display (complementando o do Mac Studio, que saiu na semana retrasada) e agora, como prometido, trazemos aqui o nosso vídeo completo de hands-on dos dois produtos.

Adianto que boa parte do início do vídeo é um belo de um perrengue que passamos por não termos, em mãos, nenhum Magic Mouse ou Magic Keyboard. Sim, é isso mesmo: se você não tiver um periférico oficial da Apple, não conseguirá fazer a configuração inicial do Mac Studio (ou de um Mac mini, dá no mesmo) a menos que use um mouse/teclado com fio — como acabamos fazendo. 😅

Divirtam-se:

Tirando esse perrengue inicial, temos aí uma bela de uma dupla recém-lançada pela Apple. O modelo que testamos do Mac Studio é o de entrada, com chip M1 Max, mas vale notar que ele pode ser personalizado com o novíssimo M1 Ultra — com o dobro de CPU e poder de sobra em GPU .

Curtiram? Então deixem um joinha lá no YouTube! 😉

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.