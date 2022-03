Vídeo: unboxing do Apple Studio Display

Na semana retrasada, mostramos um unboxing do Mac Studio e avisamos que o nosso Apple Studio Display ainda estava a caminho.

Publicidade

Bom, ele chegou! E, agora, lhes trazemos primeiro também um unboxing completo desse novo monitor da Apple, para em seguida vocês conferirem um outro vídeo com um hands-on dele conectado ao Mac Studio.

O Studio Display, vale lembrar, foi apresentado no evento especial “Peek performance”, há algumas semanas, e é um monitor de 27 polegadas com resolução 5K, webcam de 12 megapixels ultra-angular com Palco Central, seis alto-falantes com suporte a Áudio Espacial, três microfones com “qualidade de estúdio” e três portas USB-C na sua traseira além da Thunderbolt 4 principal.

Em instantes, sairá também o nosso vídeo completo de hands-on do Studio Display conectado ao Mac Studio. Fiquem ligados! 😉

Apoio: Zip4Me

Compre nos Estados Unidos e receba em casa! A Zip4Me é uma empresa que atua desde 2017 facilitando a vida de quem sempre sonhou em ter acesso ao mesmo poder de compras que os americanos, além de muito mais barato você consegue produtos exclusivos não encontrados no Brasil.