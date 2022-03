watchOS 8.5 “quebra” recarga rápida do Apple Watch Series 7, relatam usuários

O watchOS 8.5 chegou há duas semanas com uma lista de novidades espartana, mas também com as usuais melhorias de performance e correções de bugs. Para uma parcela de usuários do Apple Watch Series 7 que já instalaram a atualização, entretanto, o novo sistema também trouxe um inconveniente bem chato.

No Reddit, nos fóruns da Apple e do MacRumors, uma quantidade razoável de usuários têm relatado que, após o update, a recarga rápida simplesmente deixou de ser feita nos seus relógios. Em alguns casos, a lentidão da recarga é absurda: nos fóruns de suporte da Apple, o Series 7 de um dos usuários tem agora sua capacidade da bateria aumentada em 5 pontos percentuais a cada hora.

O Apple Watch Series 7, como se sabe, aumentou a velocidade de recarga em até 33% em relação ao seu antecessor, mas o watchOS 8.5 parece ter quebrado o benefício — contanto que seu adaptador de tomada seja capaz de fornecer 5W de potência ou mais.

A maioria dos relatos dá conta que os problemas de recarga ocorrem com acessórios de terceiros, como bases carregadoras da Belkin. Há, também, usuários que estão sofrendo do mesmo problema com o carregador original do Apple Watch, então ainda não há como cravar em que lado da equação está o problema.

O fato é que, pelo visto, alguma coisa no watchOS 8.5 “quebrou” o processo de recarga rápida. A Apple ainda não se pronunciou sobre a situação, então ficaremos de olho e voltaremos a qualquer momento com mais informações. Alguém por aí já percebeu algo parecido?

