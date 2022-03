App do Twitter deixa de suportar os iPhones 6 e 5s

No início de 2021, o Twitter lançou uma atualização encerrando o suporte para o iOS 12, último sistema para o qual os iPhones 6 e 5s foram atualizados. Assim, a versão mínima do iOS para usar o app passou a ser a 13, porém todos os aparelhos compatíveis com ela também foram atualizados para o iOS 15, de modo que nenhum ficou parado no sistema lançado há dois anos.

Publicidade

Até então, era possível usar a versão antiga do app, que ainda funcionava — embora sem recursos mais recentes. Todavia, recentemente o Twitter foi atualizado e também perdeu suporte ao iOS 13. Dessa forma, essa versão antiga do app parou de funcionar nos iPhones, não carregando tweets e outros conteúdos, como mostrou o 9to5Mac.

O iPhone 5s foi lançado em 2013; já os modelos 6 e 6 Plus, em 2014. O 5s foi considerado revolucionário, por ter sido o primeiro smartphone com processador que funcionava em arquitetura de 64 bits, além de também ter trazido ao mundo o Touch ID; já o 6/6 Plus, no âmbito da Apple, inaugurou a era dos iPhones com telas superiores a 4 polegadas, hoje algo perfeitamente comum na linha.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.