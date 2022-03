Apple contrata mais 10 motoristas para testes de carro autônomo

Há anos, sabe-se que a Apple realiza testes do chamado “Projeto Titan”, que consiste no desenvolvimento de um carro autônomo. A empresa ainda não tem um veículo próprio, de maneira que utiliza SUVs da marca Lexus, equipados com sensores LiDAR, radares e câmeras para a atividade.

A novidade é que houve um aumento de 10 motoristas na equipe responsável pelos testes, totalizando 158 pessoas e 69 veículos — como informou o macReports. É válido destacar que outras companhias também se dedicam a fazer testes semelhantes — tanto do ramo automobilístico (como Tesla, Mercedes Benz e Toyota) quanto no de tecnologia e computação (como NVIDIA e Waymo, que pertence à Alphabet, empresa-mãe do Google).

Outro questão interessante é que o estado da Califórnia obriga as empresas que realizam esses testes a relatarem o número e a extensão de possíveis acidentes. Até 25 de março deste ano, a Apple registrara 11 ocorrências, sendo 3 em 2022.

Acredita-se que a Maçã considere várias opções para o lançamento de um carro autônomo, de modo que elas estão sendo postas à prova nesses testes. A meta da Apple seria lançar um veículo autônomo sem volante até 2025.

Alguém aí ansioso para andar — sem dirigir — num carro com uma Maçã estampada atrás?

via 9to5Mac