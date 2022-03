Apple investirá US$50 milhões em capacitação de funcionários

A Apple acaba de anunciar um novo fundo de US$50 milhões para o desenvolvimento dos funcionários de fornecedores (Supplier Employee Development Fund). Essa nova iniciativa vida capacitar ainda mais funcionários da sua cadeia de fornecimento nos Estados Unidos, na China, na Índia e no Vietnã, inicialmente.

Como parte do investimento milionário, a Apple está trabalhando em parceria com a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) — agências das Nações Unidas que defendem os direitos dos trabalhadores — para criar novos programas e treinamentos que ajudam a garantir um ambiente de trabalho seguro e respeitoso para as pessoas em toda a sua cadeia de suprimentos, incluindo:

Uma nova parceria com a OIT para promover os direitos trabalhistas fundamentais nas cadeias de suprimentos de eletrônicos.

Uma nova iniciativa para escalar um programa de treinamento em direitos trabalhistas digitais em toda a cadeia de suprimentos da Apple.

Expandir o trabalho com a OIM para dimensionar o Kit de Ferramentas de Recrutamento Responsável — desenvolvido pela Apple em parceria com a OIM — em toda a cadeia de suprimentos da Apple, que em breve será de código aberto para empresas de todos os setores.

Desenvolver plataformas de comunicação e conscientizar as linhas diretas de trabalhadores independentes existentes para que os funcionários de fornecedores compartilhem feedbacks ou preocupações sobre seu local de trabalho.

Até 2023, a Apple espera que mais de 100 mil empregados de fornecedores participem de novas oportunidades de aprendizado – desde treinamentos de liderança e certificações técnicas até especializações em programação, robótica e fundamentos avançados de fabricação.

Colocamos as pessoas em primeiro lugar em tudo o que fazemos, e estamos orgulhosos de anunciar um novo compromisso para acelerar nosso progresso e oferecer ainda mais oportunidades para as pessoas em nossa cadeia de suprimentos. Juntamente a defensores dos direitos e líderes de educação, continuamos a impulsionar novas inovações para apoiar as pessoas e o planeta. —Sarah Chandler, diretora sênior de Meio Ambiente e Cadeia de Suprimentos da Apple

Segundo a Apple, esses novas iniciativas se baseiam no seu compromisso de longa data “de investir nas pessoas em sua cadeia de suprimentos e impulsionar as melhores práticas de fabricação em todo o mundo”.

Até o momento, a programação educacional dos funcionários de fornecedores da Apple atingiu mais de 5 milhões de pessoas e mais de 23 milhões em toda a sua cadeia de suprimentos global receberam treinamento sobre direitos trabalhistas.