Apple TV+ tem 8 indicações aos prêmios de TV do BAFTA

Acharam que, com o Oscar no último fim de semana (e a vitória memorável da Apple), a temporada de premiações já tinha acabado? Bom… teoricamente acabou, sim, mas agora já entramos em um novo ciclo de indicações e troféus — e hoje foram os BAFTA TV Awards, da Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas, que anunciaram seus pré-selecionados.

Na premiação, que é concentrada em produções total ou parcialmente realizadas no Reino Unido, o Apple TV+ ficou com oito indicações — duas delas nas categorias principais e as outras seis nos chamados BAFTA TV Craft Awards, dedicados ao reconhecimento dos profissionais técnicos da televisão em uma série de especialidades.

Nas categorias principais, a atriz Leah Harvey, de “Fundação”, recebeu uma indicação para o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante. As indicadas são:

Cathy Tyson, “Help”

Celine Buckens, “Showtrial”

Emily Mortimer, “The Pursuit of Love”

Jessica Plummer, “The Girl Before”

Leah Harvey, “Fundação”

Tahirah Sharif, “The Tower”

Já na categoria de Melhor Documentário, o filme “11 de Setembro: No Gabinete de Crise do Presidente” (ou “9/11: Inside the President’s War Room”, no original) recebeu uma indicação. A lista é a seguinte:

“11 de Setembro: No Gabinete de Crise do Presidente”

“Greenfell: The Untold Story”

“My Childhood, My Country – 20 Years in Afghanistan”

“Nail Bomber: Man Hunt”

O documentário da Apple e da BBC One recebeu ainda uma indicação aos BAFTA TV Craft Awards, na categoria de Melhor Edição – Factual.

Seguindo com os prêmios técnicos, a categoria de Melhor Fotografia – Factual tem duas produções da Maçã concorrendo, ambas no universo dos documentários sobre a natureza: “Pequenas Maravilhas” e “Noite na Terra em Cores”.

A categoria de Som – Factual também tem presença dupla da Maçã: além de “Noite na Terra em Cores”, a série documental “1971: O Ano em que a Música Mudou o Mundo” também está entre os indicados.

Fechando as indicações, “Noite na Terra em Cores” recebeu ainda uma terceira nomeação — sendo, assim, a produção da Maçã mais lembrada pelos britânicos — na categoria de Melhores Efeitos Especiais, Visuais e Gráficos.

Os BAFTA TV Craft Awards de 2022 serão anunciados no dia 24 de abril, enquanto os prêmios principais da instituição serão revelados numa cerimônia no dia 8 de maio. Será que a sequência de vitórias da Maçã há de se manter?

