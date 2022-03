Beats Studio3 Wireless ganham edição limitada com Kerwin Frost

Volta e meia, comentamos aqui edições limitadas dos fones de ouvido Beats Studio3 Wireless com marcas e/ou personalidades — e, desta vez, a subsidiária da Maçã anunciou sua nova colaboração com o artista/apresentador/comediante americano Kerwin Frost.

Publicidade

Mais precisamente, Beats e Frost se uniram para criar uma versão galática dos fones, a qual foi batizada de Cosmophones.

Para comemorar o lançamento, Frost divulgou um vídeo estrelado pelo músico Thundercat e o cantor Eddie Chacon.

Como já deu para notar, o design dos fones é inspirado no espaço, com várias ilustrações de estrelas (algumas com rostos) e uma imagem distorcida do rosto do artista na faixa de cabeça, além de logos da Beats e da marca de Frost acima dos protetores de ouvido.

Os fones vêm, ainda, com um estojo personalizado e um pacote de adesivos que brilham no escuro. Assim como a versão original, os Comsmophones apresentam um design over-the-ear, cancelamento ativo de ruído e chip W1, que torna o emparelhamento com iPhones/iPads/Macs bastante simples.

Publicidade

A nova edição limitada dos Beats Studio3 Wireless estará disponível a partir desta sexta-feira (1º de abril). Os fones de ouvido estarão disponíveis na loja online de Kerwin e na SSENSE por US$350.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Complex