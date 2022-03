Clubhouse adiciona opção de proteger o seu perfil

A partir de hoje, 30 de março, será possível proteger o seu perfil no Clubhouse. Típico de plataformas novas, a rede social adiciona um recurso básico, mas muito útil e que a maioria das redes sociais atualmente já conta: o de fechar o perfil apenas para seguidores. Assim, há a necessidade de solicitar uma permissão para seguir alguém; apenas com a aprovação do dono da conta, é possível fazê-lo.

No caso do Clubhouse, não há um feed de posts para tornar protegido, mas, ao fazer isso, apenas seguidores conseguirão ver em quais salas e clubes a pessoa está — além dos replays publicados, é claro. Além disso, a ação torna um perfil menos visível de maneira geral, escondendo o status online e impedindo a recomendação da conta a pessoas desconhecidas.

A novidade foi especialmente motivada pelas discussões sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. O Clubhouse tornou-se um espaço frequente de debates sobre o assunto, o que pode ser um problema no contexto de perseguição e censura sobre o tema em países como o causador do conflito, dentre outros. O aplicativo, por exemplo, já foi banido da China após pessoas em algumas salas criticarem o tratamento do governo chinês à minoria muçulmana uighur.

